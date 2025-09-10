ECONOMIE
Conservatieve Amerikaanse activist Charlie Kirk neergeschoten

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 21:31
OREM (ANP/RTR) - Bij een evenement van de Amerikaanse conservatieve commentator Charlie Kirk op de Utah Valley University zijn woensdag schoten gelost. Een verslaggever van NBC News meldt dat Kirk daarbij is getroffen. Kirk staat bekend als bondgenoot van president Donald Trump.
De NBC News-verslaggever schrijft op basis van een woordvoerder van de universiteit dat Kirk een presentatie gaf op het moment dat de schoten werden afgevuurd. "Voor zover wij weten is hij geraakt en door zijn beveiligingsteam van de locatie weggevoerd."
Fox News meldt dat Kirk in het ziekenhuis is opgenomen en dat zijn toestand onbekend is.
Reactie Trump
De Amerikaanse president Donald Trump reageerde op Truth Social snel op het nieuws. "We moeten allemaal bidden voor Charlie Kirk, die is neergeschoten. Een geweldige vent van top tot teen." Ook vicepresident Vance riep op X op te bidden voor Kirk.
FBI-directeur Kash Patel schrijft op X de berichten over "de tragische schietpartij" op de voet te volgen en dat FBI-agenten snel ter plaatse zullen zijn.
