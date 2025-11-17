Boeing breidt productie Patriot-systemen uit door grote vraag

DUBAI (ANP/BLOOMBERG) - Boeing werkt aan het verhogen van de productie van geleidingssystemen voor Patriot-raketten. De vliegtuigbouwer verwacht de levering hiervan te verdrievoudigen door de grote vraag naar het luchtverdedigingssysteem. Dit heeft Steve Parker, hoofd van de defensie- en ruimtevaarttak van de vliegtuigbouwer, gezegd op de Dubai Airshow.

Lucht- en raketverdedigingssystemen worden als cruciaal beschouwd voor de defensie-inspanningen van veel landen. Dit speelt vooral in Europa, met de dreigende agressie van Rusland.

De defensietak van Boeing werd de voorbije maanden getroffen door een grote staking. Inmiddels is er een akkoord over een loonsverhoging. Volgens Parker werkt Boeing eraan om de door de staking getroffen productielijnen te heropenen.

De Dubai Airshow deze week kan ook interessante deals opleveren. Emirates heeft aangekondigd dat het van plan is 65 extra 777X-vliegtuigen te bestellen. Dat is een opsteker voor Boeing omdat er pas nog certificeringsvertragingen speelden rond het toestel.