Ex-premier Bangladesh bij verstek veroordeeld tot doodstraf

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 10:09
DHAKA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De oud-premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, is schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Een rechtbank in Dhaka heeft haar bij verstek de doodstraf opgelegd.
Ze kreeg die straf voor haar rol bij het dodelijke optreden van de veiligheidsdiensten tegen betogers in de zomer van 2024. De betogingen richtten zich op een quotasysteem voor overheidsbanen, maar later op de premier. Aanklagers zeiden dat Hasina direct opdracht gaf voor het doodschieten van honderden demonstranten.
De Verenigde Naties schatten dat bij de protesten circa 1400 doden zijn gevallen. Het merendeel zou zijn doodgeschoten door veiligheidsdiensten. De protesten gingen ondanks het geweld door. Hasina, die vijftien jaar aan de macht was, trad uiteindelijk af en vluchtte naar India, waar ze nog steeds verblijft.
Hasina heeft de beschuldigingen ontkend en het proces "politiek gemotiveerd" genoemd. Ze kan nog in beroep. Aanklagers hadden de doodstraf tegen haar geëist.
