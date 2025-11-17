Bitcoin terug bij af: en zakt onder 94.000 dollar

De bitcoin heeft ruim een maand na het bereiken van een nieuw recordniveau de koerswinst voor dit jaar weer ingeleverd. De grootste en oudste cryptomunt ter wereld bereikte begin oktober nog een nieuw recordniveau van ruim 126.000 dollar, omgerekend ongeveer 109.000 euro. Sindsdien is de prijs gezakt tot onder het niveau van 94.000 dollar van eind vorig jaar en is de jaarwinst van ongeveer 30 procent volledig verdampt.

De koers van de bitcoin is samen met andere risicovollere beleggingen omlaag gegaan. Zo heeft de recente afstraffing van snelgroeiende technologieaandelen geleid tot een daling van de algehele risicobereidheid. Beleggers vragen zich af of de hoge aandelenkoersen wel gerechtvaardigd zijn door zorgen over de enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI). Ook is de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve in december afgenomen.

"De algemene markt is risicomijdend", zei Matthew Hougan, hoofd investeringen bij vermogensbeheerder Bitwise Asset Management.