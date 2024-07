Boeing hoger op Wall Street na schuldbekentenis

NEW YORK (ANP) - Boeing ging maandag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigbouwer geeft toe de voorwaarden te hebben geschonden van de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie rond twee dodelijke crashes met de geplaagde 737 MAX-toestellen. Boeing trof in 2021 al een schikking met justitie, maar kon door het niet naleven van de voorwaarden alsnog strafrechtelijk vervolgd worden voor de twee fatale ongelukken uit 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen.

Als het akkoord wordt goedgekeurd door een federale rechter is Boeing officieel een veroordeelde misdadiger. Het concern zal ook een boete van 243,6 miljoen dollar (225 miljoen euro) betalen. Met de schuldbekentenis ontloopt Boeing een langdurig strafproces. De bekentenis kan mogelijk wel lucratieve overheidscontracten met onder andere het Amerikaanse ministerie van Defensie en ruimtevaartorganisatie NASA in de weg staan. Het aandeel won 1,7 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.570 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5577 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 18.375 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq bereikten vrijdag nieuwe recordniveaus.