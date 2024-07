Oppositiepartij wil Netanyahu helpen na eventuele wapenstilstand

JERUZALEM (ANP/RTR) - De grootste oppositiepartij in Israël is bereid premier Benjamin Netanyahu in functie te houden als coalitiepartners opstappen bij een eventuele wapenstilstand met Hamas. Uiterst rechtse partners dreigen uit de regering te stappen als de oorlog eindigt, terwijl nog niet alle gijzelaars vrij zijn en Hamas niet is uitgeschakeld.

Netanyahu heeft functionarissen toestemming gegeven verder te onderhandelen met Hamas. "Het is niet waar dat Netanyahu moet kiezen tussen de gijzelaarsdeal en de voortzetting van zijn termijn als premier", zei Yair Lapid van de partij Yesh Atid tijdens een fractieoverleg. "Laat hem die deal sluiten."

De oppositieleider zegt dat hij Netanyahu een "veiligheidsnet" heeft beloofd en hij zich aan zijn belofte gaat houden. "Het belangrijkste is het terughalen van de gijzelaars", aldus Lapid. Zijn partij heeft 24 zetels in het parlement. De twee coalitiepartijen die hun steun aan de regering dreigen in te trekken, hebben er samen 13.