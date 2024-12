Boeing lager op Wall Street ondanks Turkse miljardenorder

NEW YORK (ANP) - Boeing ging maandag omlaag op de aandelenbeurzen in New York, ondanks een miljardenorder die de vliegtuigfabrikant heeft binnengesleept van luchtvaartmaatschappij Pegasus. De Turkse budgetmaatschappij bestelde honderd toestellen van het type 737 MAX 10 voor 36 miljard dollar (zo'n 34,5 miljard euro). Het is de grootste order van Pegasus ooit, die voorheen vaak bij concurrent Airbus bestelde. Het aandeel Boeing verloor desondanks 0,3 procent.

Boeing staat onder verscherpt toezicht van luchtvaartautoriteit FAA na een reeks incidenten met toestellen van de fabrikant. Ook lag de productie van 737 MAX-toestellen, het bestverkochte vliegtuig van Boeing, onlangs maandenlang stil door een staking.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend, na het sterke koersherstel op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 42.699 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5925 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 19.617 punten.