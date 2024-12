Supermarkten verwachten topdrukte in dagen voor kerst

DEN HAAG (ANP) - Supermarkten verwachten grote drukte in de laatste dagen voor kerst. Volgens Jumbo, de op een na grootste supermarkt van het land, is het de afgelopen dagen al drukker geweest dan in dezelfde periode vorig jaar.

De dagen rondom kerst en oud en nieuw zijn de drukste dagen van het jaar bij Jumbo. "We verwachten de meeste klanten in de dagen voor kerst. Onze indruk is dat het deze dagen drukker is dan afgelopen jaar", zegt een woordvoerder. "Omdat klanten voor deze periode meer boodschappen doen, zien we dat ook terug in onze omzet."

Marktleider Albert Heijn verwacht dat maandag, twee dagen voor eerste kerstdag, "zoals ieder jaar" de drukste dag wordt in de winkels. Supermarkt PLUS zag dat het de afgelopen dagen al erg druk was in de winkels. "Maandag en dinsdag verwachten we de grootste piek", laat een PLUS-woordvoerder weten.

Doordat Kerstmis dit jaar op woensdag valt, zijn er al veel boodschappen in het weekend gedaan, stelt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Daardoor is er meer spreiding mogelijk.