Boeing levert na twee jaar weer meer vliegtuigen af dan Airbus

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Boeing heeft voor het eerst in bijna twee jaar meer vliegtuigen in een maand geleverd dan concurrent Airbus. Het zijn tekenen van herstel bij de vliegtuigfabrikant die langere tijd met problemen kampte, zoals grootschalige stakingen bij Amerikaanse fabrieken.

Boeing leverde in januari 45 vliegtuigen af, waarvan veertig van zijn 737 MAX-modellen. Daarmee overtreft het de 25 toestellen die door de Europese vliegtuigbouwer Airbus zijn afgeleverd. Het is de eerste maandelijkse overwinning voor Boeing sinds maart 2023.

Januari was voor Boeing ook de eerste volledige productiemaand sinds ongeveer 33.000 werknemers in september vorig jaar het werk voor langere tijd hadden neergelegd. Andere problemen bij Boeing ontstonden nadat een deurpaneel van een Boeing-toestel begin 2024 was losgeraakt tijdens een vlucht. Daarna zijn er ook andere incidenten met vliegtuigen van Boeing geweest, zoals problemen met landingsgestellen en wielen.