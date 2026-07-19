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Boeing onderzoekt nieuwe productieverhoging 737 MAX-toestellen

Economie
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 16:20
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LONDON (ANP/RTR) - Boeing kijkt naar een nieuwe productieverhoging van zijn bestverkopende 737 MAX-vliegtuigen. Dat heeft het hoofd van de commerciële vliegtuigdivisie bij Boeing zondag gezegd. De Amerikaanse vliegtuigbouwer kreeg in mei toestemming van toezichthouders om de productie op te voeren naar 47 toestellen per maand.
"We gebruiken het veiligheidsmanagementsysteem en onze veiligheidsrisicobeoordeling om te bepalen wanneer we stabiel zijn en klaar zijn om naar het volgende productietempo over te gaan." Dat zei Stephanie Pope van Boeing tegen verslaggevers in aanloop naar de Farnborough Air Show. Haar afdeling richt zich nu op het aantal van 47 stuks per maand. "Zodra we 47 bereiken, gaan we naar 52, en dan blijven we dat verder bestuderen."
De show in het Britse Farnborough is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. Het evenement vindt aanstaande maandag tot en met vrijdag plaats.
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