ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen derde in Grote Prijs van België, zesde zege Antonelli

Sport
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 16:37
anp190726096 1
SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van België in de Formule 1 als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest de zege op het circuit van Spa-Francorchamps laten aan de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Charles Leclerc uit Monaco eindigde in de Ferrari als tweede. Voor Antonelli is het de zesde zege van het seizoen.
In het wereldkampioenschap leidt Antonelli met 204 punten. De Brit Lewis Hamilton staat tweede met 159 punten. Zijn landgenoot George Russell, die in de eerste ronde uitviel, staat derde met 154 punten. Max Verstappen is zevende met 91 punten. De coureurs rijden voor de zomerpauze volgende week nog de Grote Prijs van Hongarije.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2657181809

Koelte is van korte duur — hittegolf nummer vier in de maak

shutterstock_2678252061

Nieuwe regels handbagage 2026: dit mag nog gratis mee bij Ryanair, easyJet en Transavia

ANP-504475053

Wit schuim op het strand? Waarom je er beter niet doorheen loopt

shutterstock_2749971041

Waarom vakantie in september goedkoper is dan in juni

shutterstock_2669846555

Water besparen? Deze 7 ‘zuinige’ gewoontes kosten juist méér water

shutterstock_2215634101

Je energierekening daalt niet? Deze 5 ‘stille stroomvreters’ kosten je ongemerkt honderden euro’s per jaar

Loading