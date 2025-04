Boeing schikt rechtszaken van nabestaanden dodelijke crash

CHICAGO (ANP/AFP) - Boeing heeft een schikking getroffen in de rechtszaken van familieleden van twee slachtoffers van een dodelijke vliegtuigcrash in maart 2019, melden de advocaten van de nabestaanden. Daarmee heeft Boeing kort voordat het proces zou beginnen in Chicago de zaken kunnen voorkomen.

Het is niet bekend voor welk bedrag de zaken zijn afgekocht. Bij het neerstorten van een 737 MAX-toestel van Ethiopian Airlines kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Familieleden van 155 slachtoffers hebben Boeing aangeklaagd voor onder meer nalatigheid. Een ingewijde meldt tegenover AFP dat eind vorige maand nog achttien aanklachten openstonden. Meerdere juridische bronnen zeggen tegen het persbureau dat sinds de schikking nog eens vier andere zaken zijn afgekocht.

De crash van het toestel van Ethiopian Airlines volgde op het neerstorten van een 737 MAX-toestel van luchtvaartmaatschappij Lion Air in oktober 2018 in Indonesië. Daarbij kwamen alle 189 mensen aan boord om.