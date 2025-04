Zaak hooggerechtshof Israël over veiligheidschef begint onrustig

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - De zitting in het Israëlische hooggerechtshof over het ontslag van de baas van een belangrijke veiligheidsdienst is onrustig van start gegaan. Verschillende aanwezigen verstoorden de zitting, die daarna werd geschorst. "Geen hof ter wereld werkt zo", zei voorzitter Yitzhak Amit.

De zaak draait om het ontslag van Ronen Bar, het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij Bar heeft ontslagen omdat hij geen vertrouwen meer in hem heeft, omdat hij de aanslag van 7 oktober 2023 niet wist te voorkomen. Het hof had het ontslag opgeschort om zich er zelf over te buigen.

Bar zelf stelt dat zijn ontslag niet te maken heeft met zijn kwaliteiten, maar met de premier die zijn persoonlijke belangen boven die van het land stelt. Dat zegt ook de advocaat-generaal voor het hof.

Meteen bij binnenkomst van de rechters riepen aanhangers van de regering-Netanyahu kritische leuzen. Dat ging zo'n halfuur door.