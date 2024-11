Boeing ziet nog jarenlange groei voor markt luchtvrachtvervoer

SEATTLE (ANP/DPA) - Vliegtuigbouwer Boeing ziet zeker nog tot 2043 groei van de wereldwijde markt voor luchtvrachtvervoer. Volgens het Amerikaanse bedrijf zal in die periode de markt jaarlijks met 4 procent groeien, vooral gestuwd door de toenemende vraag naar vrachtvervoer in Zuidoost-Azië.

De wereldwijde vloot van vrachtvliegtuigen zal naar verwachting in 2043 uitgroeien naar 3900 toestellen, van 2340 vliegtuigen vorig jaar. Daarbij is vooral sprake van een toename van zogeheten widebody-vrachtvliegtuigen, wat grote transporttoestellen zijn.

Volgens Boeing zal die groei voor een groot deel worden gedragen door de levering van nieuwe of omgebouwde toestellen om zo verouderde modellen te vervangen door meer brandstofzuinige types. Tegelijkertijd blijven veel oudere vliegtuigen langer in gebruik door de grote vraag naar transport via de lucht.

Vooral voor India ziet Boeing een sterke groei door de toename van e-commerce en pakketbezorging. Maar ook in Noord-Amerika rekent Boeing op een flinke stijging van de leveringen van nieuwe vrachtvliegtuigen.