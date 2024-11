Ook rustiger op Utrecht CS door staking ProRail

UTRECHT (ANP) - Ook op Utrecht Centraal is het woensdagochtend een stuk rustiger dan normaal door de staking van spoorbeheerder ProRail, ziet een ANP-verslaggever. Verschillende treinen vallen uit, onder meer naar Schiphol, Heerlen, Breukelen, Enkhuizen, Alkmaar en Arnhem Centraal. De trein naar Almere Centrum rijdt niet verder dan Hilversum.

In de hal van het station wordt af en toe omgeroepen dat het treinverkeer deze en volgende week verstoord is door een staking. Het lijkt erop dat de meeste mensen ervan afweten. Bij de informatiebalies van NS is het rustig. Af en toe meldt zich een reiziger met vragen over zijn of haar reis. Op het station lopen NS-medewerkers om mensen te informeren.

De staking duurt tot 09.00 uur. In heel Noord-Holland en in delen van Utrecht en Flevoland rijden woensdagochtend tussen 06.00 en 09.00 uur geen treinen. Medewerkers van de verkeersleidingsposten in Amsterdam en Alkmaar leggen het werk neer omdat ze meer loon willen.