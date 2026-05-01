Boeren merken eerste gevolgen van aanhoudende droogte

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 11:41
DEN HAAG (ANP) - Boeren en tuinders merken de eerste gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland. Land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen omdat bodem en grondwater zich nog niet hebben hersteld van de droogte van vorig jaar. Toch zal het voorlopig nog geen gevolgen hebben voor de prijzen in de supermarkt.
Sinds begin maart is er minder neerslag gevallen dan gebruikelijk. Boeren in de akkerbouw merken dat gewassen moeite hebben met kieming en gelijkmatige opkomst door een gebrek aan vocht. Volgens LTO is het echter nog te vroeg om iets te zeggen over de gevolgen voor de consument, want daarvoor zijn de komende maanden nog van belang. Daarnaast wordt een prijsgevoelig gewas als aardappelen vaak pas in september gerooid.
De boerenorganisatie blijft het weerbericht goed volgen. Volgens LTO zijn er wel signalen dat er ook in de zomer een warmere en drogere periode volgt. "Dat doet denken aan eerdere droge jaren, waarin langdurige warmte en droogte de landbouw zwaar onder druk zetten."
