Deze geldapps raden experts aan als je écht meer overzicht op je budget wil

Er zijn genoeg geldapps om in te verzuipen, maar maar een paar ervan geven je écht grip op je budget, spaargeld en beleggingen. Hieronder een herschreven blog, waarin zowel de in België populaire tools als specifiek Nederlandse apps een plek krijgen.

Meer grip op je geld? Deze apps helpen je écht vooruit

Mobiel je saldo checken of een tikkie versturen doen we allemaal. Maar wie verder wil gaan dan “even kijken of er nog wat op staat”, heeft meer nodig dan alleen de bankapp. Steeds meer mensen gebruiken daarom aparte apps voor budgetteren, besparen en beleggen – en experts hebben daar duidelijke favorieten in.

1. Wakosta – helder budget per week en per maand

De Vlaamse app Wakosta is populair bij budgetcoaches omdat hij is ontwikkeld door een onafhankelijke organisatie die dagelijks met schulden en krappe budgetten werkt. Je voert je inkomsten en uitgaven in en krijgt meteen een visueel overzicht in duidelijke taartdiagrammen. Je kunt eigen categorieën maken, bijvoorbeeld boodschappen, energie of abonnementen, zodat je ziet welke posten de boel opeten. Handig is dat Wakosta niet alleen een maandsaldo, maar ook een weeksaldo laat zien, waardoor een “te lange” maand wordt opgedeeld in overzichtelijke stukjes. De app is volledig gratis en bewust eenvoudig gehouden, zodat hij ook werkt voor mensen die niet van cijfertjes houden.

2. YNAB – voor wie elke euro een taak wil geven

You Need A Budget (YNAB) gaat een stap verder dan een simpel huishoudboekje. De centrale gedachte: elke euro die binnenkomt krijgt meteen een taak, zoals huur, boodschappen, sparen of een toekomstige grote uitgave. Door je rekening(en) te koppelen worden transacties automatisch ingelezen, waarna de app op basis van je gedrag patronen herkent en suggesties geeft. Je verdeelt je geld over “potjes”, zodat je vooruit plant in plaats van achteraf vaststelt dat het alweer op is. Nadeel: na een proefperiode is YNAB een betaalde dienst, wat het vooral interessant maakt voor wie bereid is structureel tijd en geld in zijn budget te steken.

3. Too Good To Go – besparen via minder verspilling

Niet elke geldapp draait om cijfertjes. Too Good To Go bewijst dat je ook via je eetgewoonten flink kunt besparen. Supermarkten, bakkers en restaurants bieden er verrassingspakketten met producten aan die anders in de vuilnisbak belanden. Jij reserveert en betaalt in de app, en haalt je pakket aan het eind van de dag op. Wat je precies krijgt blijft een verrassing, maar het prijsverschil met de normale winkelprijs kan fors zijn. Het resultaat: minder voedselverspilling én een lagere boodschappenrekening, wat zeker voor studenten en gezinnen een merkbare opluchting kan zijn.

4. Investing.com – de opstap naar beleggen

Wie zijn basisbudget op orde heeft en iets met beleggen wil doen, komt al snel uit bij een app als Investing.com. Je vindt er beursnieuws én koersen van aandelen, ETF’s, grondstoffen en valuta in één overzicht. Je kunt je eigen portefeuille volgen én lijsten maken met aandelen of trackers die je nog alleen in de gaten houdt. Door meldingen in te stellen, krijg je een seintje wanneer een koers een bepaalde grens overschrijdt. De app is gratis en is vooral interessant voor wie de stap naar de beurs wil zetten zonder meteen een ingewikkeld handelsscherm te hoeven gebruiken.

5. JustETF – gereedschap voor de ETF-belegger

ETF’s (indextrackers) zijn uitgegroeid tot de standaard voor veel doe‑het‑zelfbeleggers. JustETF is gebouwd rond die trackers. De app laat je ETF’s met elkaar vergelijken, laat precies zien welke aandelen of obligaties in een tracker zitten, welke kosten je betaalt en wat het historische rendement is. Daardoor kun je veel gerichter kiezen dan op basis van alleen een leuke naam of een aanbeveling op een forum. Voor iedereen die bewust wil bouwen aan een brede, gespreide portefeuille is dit een soort naslagwerk in app‑vorm.

6. Getquin – één overzicht voor al je vermogen

Beleg je via meerdere brokers, heb je nog een oude beleggingsrekening lopen en wil je ook vastgoed of andere bezittingen meenemen? Dan wordt het snel onoverzichtelijk. Getquin lost dat op door rekeningen bij verschillende partijen te koppelen, zodat je totale portefeuille in één dashboard verschijnt. Je kunt bovendien ook handmatig investeringen toevoegen, zoals een appartement of waardevolle verzamelobjecten. Extra handig is de dividendkalender, die laat zien wanneer je welke uitkering kunt verwachten. Zo krijg je niet alleen zicht op je vermogen, maar ook op je toekomstige kasstromen.

Met deze apps houd je je beleggingen, ETF’s en totale vermogen op één plek in de gaten en maak je bewuster keuzes op de beurs.

App Land/markt Hoofddoel Kernfuncties Kosten (indicatie) Investing.com Internationaal Beleggen & marktnieuws Koersen volgen (aandelen, ETF’s, grondstoffen, valuta), nieuws, alerts, portefeuille-overzicht JustETF Internationaal ETF-onderzoek ETF’s vergelijken, kosten en samenstelling inzien Getquin Internationaal (DE) Vermogensoverzicht Meerdere brokers koppelen, ook vastgoed/objecten toevoegen, dividendkalender

Deze apps helpen je om je dagelijkse geldstromen, vaste lasten en boodschappen overzichtelijk te maken en waar mogelijk direct te besparen

App Land/markt Hoofddoel Kernfuncties Kosten (indicatie) Wakosta België (VL) Budgetteren Inkomsten/uitgaven invoeren, categorieën, week- en maandsaldo, spaargeld visueel YNAB Internationaal Strak budgetteren Bankkoppeling, potjes, elke euro een doel, gedragspatronen Too Good To Go Internationaal Besparen op boodschappen Goedkope verrassingspakketten, minder voedselverspilling Dyme Nederland Vaste lasten omlaag Herkent abonnementen, vaste lasten inzichtelijk, opzegservice iBilly Nederland Huishoudboekje gezin Bankkoppeling, automatische categorieën, gezamenlijke budgetten, spaardoelen MijnGeldzaken Nederland Huishoudboekje & planning NL‑banken koppelen, grafieken, scenario’s en meerjarenplanning

Specifiek Nederlandse apps die je niet mag missen

Naast deze (inter)nationale favorieten is er een aantal apps dat vooral in Nederland groot is en mooi aansluit op hetzelfde thema: meer grip op je geld, maar dan met een focus op de Nederlandse markt en regelgeving.

7. Dyme – de abonnementen- en vaste‑lastenpolitie

Dyme richt zich op iets waar veel mensen ongemerkt geld aan verliezen: vergeten abonnementen en te dure contracten. Door je bankrekening te koppelen herkent de app automatisch terugkerende betalingen, van streamingdiensten en loterijen tot energie- en telefooncontracten. Vervolgens krijg je inzicht in wat je per maand kwijt bent en kun je met een paar klikken abonnementen opzeggen of overstappen naar een goedkoper alternatief. Voor wie “lekken” in zijn budget wil dichten zonder eerst elk bankafschrift door te ploegen, is dit een laagdrempelige eerste stap.

8. iBilly – een Nederlands huishoudboekje voor het hele gezin

iBilly is een gebruiksvriendelijke Nederlandse app die fungeert als digitaal huishoudboekje. Ook hier kun je je rekeningen koppelen, waarna inkomsten en uitgaven automatisch worden gecategoriseerd. Het sterke punt is dat je meerdere gebruikers kunt toevoegen, zodat je als stel of gezin in één overzicht ziet wat er binnenkomt en eruit gaat. Je stelt budgetten en spaardoelen in en krijgt meldingen als je in de buurt komt van je limieten. Dat maakt iBilly vooral geschikt voor huishoudens die samen meer grip willen krijgen, zonder zich te verliezen in eindeloze spreadsheets.

9. MijnGeldzaken – de opvolger van AFAS Personal

Waar AFAS Personal jarenlang “het huishoudboekje van Nederland” was, heeft MijnGeldzaken die rol grotendeels overgenomen. Je kunt vrijwel alle Nederlandse banken koppelen en je transacties laten indelen in categorieën, die je vervolgens in grafieken terugziet. De app gaat verder dan alleen registreren: je kunt ook scenario’s maken (bijvoorbeeld: wat gebeurt er met mijn budget als ik meer ga sparen of een huis koop?) en zo vooruit plannen. Voor wie net een stap serieuzer met zijn financiën bezig is, vormt MijnGeldzaken een brug tussen simpele app en volwaardig financieel plan.

Hoe kies je de app die bij jou past?

Met zoveel keuze is “de beste app” vooral de app die je ook echt gaat gebruiken. Een mogelijke aanpak:

Begin met één eenvoudige budgetapp (Wakosta, iBilly of MijnGeldzaken) om je geldstromen zichtbaar te maken.

Voeg eventueel een bespaar-app zoals Too Good To Go of Dyme toe om snel resultaat te zien in je uitgaven.

Stap pas daarna in apps rond beleggen (Investing.com, JustETF, Getquin) als je basis op orde is en je structureel geld kunt missen.

Zie deze apps niet als magische oplossing, maar als gereedschap: ze doen pas iets voor je als je ze koppelt, instelt en er regelmatig even in kijkt