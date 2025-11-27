ECONOMIE
Ook Frankrijk voert vrijwillig dienjaar in om soldaten te werven

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 12:33
VARCES (ANP) - Ook Frankrijk grijpt terug op een vorm van militaire dienst. Naar het voorbeeld van vooral Noord-Europese landen als Nederland en Duitsland voert Frankrijk een vrijwillig dienjaar voor jongeren in. De "nationale dienst" gaat komende zomer van start, heeft president Emmanuel Macron bekendgemaakt. Van een dienstplicht, die in de jaren 90 werd afgeschaft, is voorlopig geen sprake.
Frankrijk is een van de belangrijkste militaire mogendheden van Europa en de NAVO. Het heeft ongeveer 200.000 beroepsmilitairen en 47.000 reservisten. Maar nu Europa zich steeds meer bedreigd voelt door Rusland, wil de regering in Parijs meer rekruten werven. Een vrijwillig dienjaar helpt om meer personeel aan te trekken en een grotere pool van reservisten te vormen.
De nationale dienst duurt tien maanden. De eerste lichting zou bestaan uit 3000 vrijwilligers. De komende jaren moet dat groeien naar 50.000 per jaar.
