Boete van bijna miljard euro in Italië om prijsafspraken olie

Economie
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 9:40
anp260925082 1
ROME (ANP/RTR) - Zes belangrijke oliebedrijven hebben in Italië een gezamenlijke boete van 937 miljoen euro gekregen voor illegale prijsafspraken. De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM stelde na een tip van een klokkenluider vast dat Eni, Esso, Ip, Q8, Saras en Tamoil van begin 2020 tot halverwege 2023 afspraken hadden over de prijs van het biocomponent in benzineprijzen. Dat prijscomponent verdrievoudigde in vier jaar tijd.
De hoogste boete van ruim 336 miljoen euro was voor Eni. Dat bedrijf gaf volgens de AGCM de vastgestelde prijs regelmatig door aan een vakmedium. Ook was er directe communicatie tussen de bedrijven, waardoor ze de prijzen vaak tegelijkertijd konden verhogen.
Ook oliebedrijven Iplom en Repsol werden onderzocht, maar zij werden niet schuldig bevonden.
