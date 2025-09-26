Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren

Honderden federale ambtenaren die vorig jaar tijdens Elon Musks harde saneringsronde bij de General Services Administration (GSA) hun baan verloren, worden nu opgeroepen om terug te keren. Volgens een interne memo, ingezien door persbureau AP, hebben de betrokkenen tot het einde van de week de tijd om te beslissen. Wie instemt, moet zich op 6 oktober melden.

In feite hebben ze dan zeven maanden betaald verlof gehad. Intussen maakte de GSA hoge kosten om overheidsgebouwen open te houden waarvan de huur al was beëindigd of verlopen.

Wanbeleid

“Uiteindelijk was het resultaat dat de dienst gebroken en onderbemand achterbleef,” zegt voormalig GSA-functionaris Chad Becker. “Ze hadden simpelweg niet genoeg mensen om basistaken uit te voeren.”

Volgens Becker, die inmiddels niet meer bij de dienst werkt, bewijst de koerswijziging dat Musk en zijn Department of Government Efficiency (Doge) destijds te hard ingrepen. De GSA is cruciaal voor het beheer van duizenden overheidsgebouwen. Vanaf maart vertrokken al duizenden medewerkers via vertrekregelingen of pensioen, en honderden anderen werden direct ontslagen.

Ook andere diensten draaien ontslagen terug: zo mocht bij de belastingdienst (IRS) een deel van het personeel tóch blijven, en ook het ministerie van Arbeid en de National Park Service namen mensen opnieuw aan.

Miezerige besparing

Doge wees de GSA vanaf het begin aan als hoofddoelwit in de strijd tegen verspilling. Plannen om bijna de helft van de 7.500 huurcontracten te schrappen en honderden gebouwen te verkopen moesten miljarden opleveren. Maar waar aanvankelijk een besparing van 460 miljoen dollar was beloofd, stond de teller eind juli op slechts 140 miljoen, aldus Becker.

De onafhankelijke toezichthouder GAO onderzoekt nu wat er misging met het personeelsbeleid en de beëindiging van de huurcontracten.