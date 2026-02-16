Boete voor logistiek bedrijf uit Amsterdam na dodelijk ongeval

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan een logistiek bedrijf uit Amsterdam na een dodelijk arbeidsongeval. Het incident, waarbij een medewerker om het leven kwam na een val van een laadklep, vond plaats op 20 december 2024.

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie bleek dat de risico's van het werken met een laadklep onvoldoende in kaart waren gebracht. Bovendien waren medewerkers niet goed geïnformeerd over de risico's.

Het bedrijf heeft de aansprakelijkheid aanvaard en maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren, meldt het OM.

Het OM stelt dat bij routinematige werkzaamheden de gevaren vaker uit het oog worden verloren. Volgens het OM vinden regelmatig dergelijke ongevallen plaats, waarbij slachtoffers ernstig letsel oplopen of overlijden.