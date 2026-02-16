Clingendael: asielopvang buiten EU regelen 'niet eenvoudig'

DEN HAAG (ANP) - Het is "niet eenvoudig" om landen buiten de Europese Unie vluchtelingen of afgewezen asielzoekers te laten opvangen, stelt denktank Clingendael in een rapport dat is opgesteld voor het ministerie van Asiel en Migratie. Onderzoekers schrijven dat zulke samenwerkingen weliswaar juridisch haalbaar worden als het Europese migratiepact deze zomer van kracht wordt, maar dat er nog veel problemen in de weg zitten.

Een daarvan is dat momenteel "slechts enkele staten" bereid zijn om zo'n samenwerking aan te gaan, waaronder Turkije, Rwanda, Oeganda en Albanië. Dat vormt volgens de onderzoekers een "aanzienlijk risico".

Want, zo redeneren zij, hoe minder landen bereid zijn mee te werken, hoe hoger de prijs wordt die ze daarvoor vragen. Aan de andere kant kunnen EU-lidstaten door het gebrek aan potentiële samenwerkingspartners weinig eisen stellen.

De poging om een samenwerking op te zetten tussen Nederland en Oeganda is onlangs op pauze gezet door de nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA.