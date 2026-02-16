ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Clingendael: asielopvang buiten EU regelen 'niet eenvoudig'

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 16:41
anp160226134 1
DEN HAAG (ANP) - Het is "niet eenvoudig" om landen buiten de Europese Unie vluchtelingen of afgewezen asielzoekers te laten opvangen, stelt denktank Clingendael in een rapport dat is opgesteld voor het ministerie van Asiel en Migratie. Onderzoekers schrijven dat zulke samenwerkingen weliswaar juridisch haalbaar worden als het Europese migratiepact deze zomer van kracht wordt, maar dat er nog veel problemen in de weg zitten.
Een daarvan is dat momenteel "slechts enkele staten" bereid zijn om zo'n samenwerking aan te gaan, waaronder Turkije, Rwanda, Oeganda en Albanië. Dat vormt volgens de onderzoekers een "aanzienlijk risico".
Want, zo redeneren zij, hoe minder landen bereid zijn mee te werken, hoe hoger de prijs wordt die ze daarvoor vragen. Aan de andere kant kunnen EU-lidstaten door het gebrek aan potentiële samenwerkingspartners weinig eisen stellen.
De poging om een samenwerking op te zetten tussen Nederland en Oeganda is onlangs op pauze gezet door de nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-545207327

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

ANP-550431792

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen

191721906_m

Polyamorie in Brazilië: laboratorium voor het gezin van de toekomst?

197876115_m

De nieuwe cryptowinter kan jaren duren: dit is waarom

Loading