Boete voor Spaanse ex-voetballer Piqué om handel met voorkennis

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse oud-voetballer Gerard Piqué heeft een boete van 200.000 euro opgelegd gekregen voor handel met voorkennis. Volgens de Spaanse toezichthouder CNMV kocht de oud-speler van Barcelona aandelen van een veiligheids- en gezondheidsbedrijf vlak voor een overnamebod om de aandelen vervolgens weer te verkopen.

De 39-jarige Piqué kocht in januari 2021 ruim 104.000 aandelen in Aspy Global Services na een tip van een zakenman dat een overname op komst was. Een week na het kopen van de aandelen verkocht de voormalige Spaanse international zijn aandelen weer, dat was een dag nadat het overnamebod ook echt was gedaan. De verdediger die zijn carrière in 2022 beëindigde, zou er bijna 46.000 euro mee hebben verdiend. De beurswaakhond heeft de zakenman die Piqué de tip gaf een boete van 100.000 euro opgelegd voor het onwettig delen van informatie.

Piqué moest een week geleden zijn taken als eigenaar van voetbalclub FC Andorra neerleggen nadat hij zich had misdragen tegen de scheidsrechter.