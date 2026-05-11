Zelensky over aflopend staakt-het-vuren: niet stil aan het front

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat het maandag op de laatste dag van het staakt-het-vuren "niet stil was aan het front". Rusland en Oekraïne hebben elkaar beschuldigd van schendingen van het driedaagse bestand.

De landen stemden ermee in na een verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump, wiens land als bemiddelaar optreedt. "Vandaag was het niet stil aan het front, er werd gevochten. We hebben dit allemaal vastgelegd", aldus Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. "We zien ook dat Rusland niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Helaas bereidt het nieuwe aanvallen voor."

Zelensky zei dat zijn toponderhandelaar Roestem Oemjerov hem had geïnformeerd over recente "politieke" en "technologische" bijeenkomsten in de Verenigde Staten. Het is volgens de president "duidelijk dat de oorlog in Iran nu de meeste aandacht van Amerika krijgt". Hij stelt dat er ook "prioriteit en steun van het Amerikaanse volk is" om de oorlog in Oekraïne te stoppen.