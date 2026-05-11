Hondius vertrokken uit haven Tenerife

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - De Hondius is rond 20.00 uur Nederlandse tijd vertrokken uit de haven van Granadilla op Tenerife, ziet ANP ter plaatse.

Kort voor vertrek van het Nederlandse cruiseschip was het nog spannend of die streeftijd zou worden gehaald. Door plotselinge wind konden de resterende opvarenden van de Hondius enige tijd niet worden geëvacueerd. Nadat het schip vanwege de wind had aangelegd, kon vaart worden gemaakt.

Volgens rederij Oceanwide duurt de reis naar Rotterdam circa vijf dagen. Daar zal het schip, evenals de achtergebleven bagage, worden schoongemaakt.