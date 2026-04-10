Bond: piloten vrezen straf bij weigeren vliegen in Midden-Oosten

MONTREAL (ANP/RTR) - Piloten van luchtvaartmaatschappijen die zich zorgen maken over de veiligheid bij het vliegen in het Midden-Oosten vrezen negatieve gevolgen als ze weigeren vluchten uit te voeren. Dit hebben piloten volgens IFALPA, een wereldwijde pilotenvakbond, aangegeven. De zorgen gaan bijvoorbeeld over ontslag of minder salaris.

Piloten van Libanon tot India hebben volgens het hoofd van IFALPA "wijdverspreide" zorgen dat er sancties volgen als ze niet vliegen onder vaak onvoorspelbare omstandigheden. "Er is een onderliggende angst voor straf", zei IFALPA-hoofd Ron Hay tegen persbureau Reuters, die zelf bij Delta Air Lines werkt.

Ondanks de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran vinden nog steeds aanvallen plaats in het Midden-Oosten. Sommige luchtvaartmaatschappijen uit die regio zijn desondanks hun vluchten aan het hervatten.