De 10 meest en minst vervuilde steden van de EU

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
vrijdag, 10 april 2026 om 10:48
bijgewerkt om vrijdag, 10 april 2026 om 11:19
De lucht is de afgelopen decennia flink schoner geworden, maar nog lang niet overal in Europa is het even fris en fruitig. De meest vervuilde steden liggen in Polen en ook het noorden van Italië is nog flink smerig.
De vieste stad is Slavonski Brod in Kroatië waar de hoeveelheid PM2,5 - fijnstofdeeltjes van maximaal 2,5 micrometer - bijna zes keer zo hoog is als de limiet die de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft. Die bedraagt namelijk 5 μg/m³ terwijl het in de Kroatische stad 28 μg/m³ is.
Van de rest van de top tien liggen de meeste steden in Polen, een land dat nog erg afhankelijk is van steenkool. En in Italië blijft de Po-vallei een smerig gebied, door de geografische ligging en de grote hoeveelheid industriële activiteit.
Statista komt met een overzicht:
Er zijn ook steden in Europa waar het een stuk schoner is. Die liggen, weinig verrassend, voornamelijk in Scandinavië, al zal de nummer 1, Faro in Portugal, je waarschijnlijk wel verbazen.
Bron: Statista

