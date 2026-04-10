Orbán beticht oppositie van samenzwering rond verkiezingen

Politiek
door Redactie
vrijdag, 10 april 2026 om 10:42
bijgewerkt om vrijdag, 10 april 2026 om 12:19
De Hongaarse premier Viktor Orbán beschuldigt de oppositie ervan dat zij geen enkel middel schuwt om de macht in het land over te nemen. De regeringsleider beticht de oppositie er verder van "samen te zweren" met buitenlandse mogendheden en het bedreigen van kiezers met geweld.
Zondag zijn er in het land parlementsverkiezingen, die ook internationaal nauwgezet worden gevolgd. Dit omdat ze een einde kunnen betekenen aan zestien jaar regeren voor Orbán en zijn Fidesz-partij. Péter Magyar, Orbáns belangrijkste tegenstander, staat al weken procentpunten voor in de peilingen.
Mede door de hervormingen van het kiesdistrictenstelsel die Orbán doorvoerde, kunnen de verkiezingen toch uitlopen op een nek-aan-nekrace. Mocht dat zo zijn, dan kan de definitieve verkiezingsuitslag nog dagen op zich laten wachten, schreef de EUobserver deze week.

JD Vance

Orbán zei verder dat mocht hij de verkiezingen verliezen, zijn land waarschijnlijk in verval raakt.
In een bezoek aan Hongarije uitte ook de Amerikaanse vicepresident JD Vance deze week beschuldigingen, zij het aan het adres van de Europese Unie. Die zou volgens Vance zich mengen in de Hongaarse verkiezingen. De VS gelden onder de regering-Trump als bondgenoot van Orbáns Hongarije. Het bezoek van Vance moest die vriendschap, zo kort voor de verkiezingen, onderstrepen.
Volgens Vance probeert de EU Hongarije klein te maken. De Unie heeft onder meer geld dat bestemd was voor Hongarije bevroren, vanwege zorgen over de staat van de rechtsstaat in het land. Het Ruslandgezinde Hongarije blokkeert op zijn beurt binnen de EU een Europese miljardenlening aan Oekraïne.

