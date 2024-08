Waarom jeukt de ene muggenbult meer dan de andere?

Steekvliegen en de bulten die ze veroorzaken zijn er in alle soorten en maten. Maar dat je elke zomer wel een paar keer tot waanzin wordt gedreven door de nachtelijke escapades van een bloeddorstige mug, dat is zeker. Om van de jeuk nadien nog maar te zwijgen. Wat maakt een muggenbult zo vervelend?

Stekende vrouwtjes

Alleen vrouwtjesmuggen kunnen steken. Ze doorboort de huid met een speciaal mondstuk en injecteert speeksel met antistollingsmiddel, zodat het bloed vloeibaar blijft en ze het makkelijk op kan slurpen. Je lichaam reageert op dit speeksel, waardoor er afweerstoffen vrijkomen om de lichaamsvreemde stoffen onschadelijk te maken. Deze reactie gaat gepaard met jeuk, roodheid en zwelling van de huid rondom de steek. Hoe meer muggenspeeksel, hoe meer antistoffen, en des te groter zijn de bult en de jeuk.

Hoe reageer jij?

Sommige mensen hebben een sterkere afweerreactie op een muggensteek dan anderen. Ook is afleiding een belangrijke factor. Denk je er niet aan en laat je de bult met rust, dan heb je er minder last van. Zodra je ze aanraakt of gaat krabben, dan nemen de jeuk en de pijn toe. De plek kan groter worden en de huid kan verder gaan ontsteken.

Jeukende handen

Ook de plek van de muggenbult maakt uit voor de jeukklachten. Heb je de pech in je vingertoppen of tenen te zijn gestoken, dan zul je het weten. In de huid van de onderrug zitten veel minder zenuwuiteinden, waardoor je ook minder gevoelig bent voor de vervelende prikkels.