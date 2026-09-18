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Rode Kruis: 2 jaar geen toegang tot Oekraïense krijgsgevangenen

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:26
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GENÈVE (ANP/RTR) - Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) zegt inmiddels twee jaar geen toegang meer te hebben tot Oekraïense krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra waar VN-onderzoekers bewijs hebben verzameld van systematische marteling.
In de Verdragen van Genève zijn internationale afspraken vastgesteld over de bescherming van mensen tijdens een gewapend conflict. Daarin staat onder meer dat het ICRC krijgsgevangenen mag bezoeken om hun omstandigheden, behandeling, voeding en medische zorg te controleren.
De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling van krijgsgevangenen. Een woordvoerder van het ICRC zegt dat voorzitter Mirjana Spoljaric de kwestie vorige maand ter sprake heeft gebracht tijdens een reis naar Rusland.
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