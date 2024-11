Antivaxer, complotdenker en fan van kwakzalverij: Robert F. Kennedy Jr. is Trumps nieuwe minister van Volksgezondheid

Trump windt er geen doekjes om: “Amerikanen zijn al te lang verpletterd geweest door de voedingsindustrie en farmabedrijven die zich inlieten met misleiding, verkeerde informatie en desinformatie over Volksgezondheid.” Hij belooft een ministerie dat de bevolking gaat beschermen “tegen schadelijke chemicaliën, vervuilende stoffen, pesticiden, farmaceutische producten en voedingsadditieven die hebben bijgedragen tot de verpletterende gezondheidscrisis in dit land”. hij pleit al jaren voor strengere regels rondom voedselingrediënten en wil zelfs fluor uit het Amerikaanse kraanwater verbannen.

De keuze voor Kennedy, een 70-jarige milieuactivist en voormalig Democraat, is geen verrassing. Trump had eerder al laten doorschemeren dat hij Kennedy “zou loslaten op gezondheid ”. Maar of Kennedy de juiste man op de juiste plek is? Dat valt te betwijfelen. Hij heeft geen achtergrond in de gezondheidszorg en kwam vooral in het nieuws door zijn controversiële, vaak feitenvrije claims over vaccins. Zo blijft hij volhouden dat vaccins autisme veroorzaken, een bewering die door de wetenschap al lang is weerlegd. In zijn boek beweerde hij zelfs dat Anthony Fauci, Bill Gates en farmabedrijven samen een complot smeedden om COVID-vaccins te promoten.