Bondskanselier Merz: delen Duitse economie in 'kritieke toestand'

door Redactie
dinsdag, 06 januari 2026 om 8:20
bijgewerkt om dinsdag, 06 januari 2026 om 8:35
In delen van de Duitse economie is er sprake van een "zeer kritieke toestand". Dat heeft bondskanselier Friedrich Merz geschreven in een brief die hij aan het begin van het nieuwe jaar naar leden van zijn regeringscoalitie heeft gestuurd. De brief werd ingezien door persbureau dpa.
Merz stelt dat de overheid zich dit jaar moet richten op "beslissende" politieke en wetgevende actie om de omstandigheden voor het bedrijfsleven te verbeteren. Alleen dan kan de Duitse economie weer gaan groeien en de crisis achter zich laten, aldus de bondskanselier in de brief van vier pagina's.
Merz heeft eerder al gezegd dat het herstel van de economie bovenaan de lijst van prioriteiten staat. Maar volgens hem hebben maatregelen om de concurrentiekracht van Duitsland te verbeteren tot dusver onvoldoende opgeleverd. Met name de Duitse auto-, staal- en chemiesector hebben het moeilijk door een zwakkere vraag, felle concurrentie uit onder meer China en hoge kosten voor energie. Dat heeft geleid tot grootschalig banenverlies in Duitsland.
