Nvidia komt met 'redenerende' AI voor zelfrijdende voertuigen

LAS VEGAS (ANP/BLOOMBERG) - Nvidia heeft een platform genaamd Alpamayo ontwikkeld waarmee auto's via kunstmatige intelligentie (AI) in de echte wereld kunnen 'redeneren'. Dat zei topman Jensen Huang tijdens een presentatie op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Het platform is bedoeld om voertuigen te creëren die zelfstandig kunnen denken en zich uit onverwachte situaties kunnen redden, zoals een verkeerslichtstoring.

De nieuwe reeks AI-modellen en -hulpmiddelen is ontworpen om de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen te versnellen. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld wil daarmee zijn activiteiten verder uitbreiden naar andere gebieden. Gebruikers kunnen het Alpamayo-model volgens de topman zelf trainen en gratis gebruiken.

Met het platform bouwt Nvidia voort op zijn samenwerking met de Duitse autofabrikant Mercedes-Benz om voertuigen te ontwikkelen die zelfstandig kunnen rijden op snelwegen en in steden.