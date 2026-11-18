AMSTERDAM (ANP) - Booking Holdings blijft zich verzetten tegen het verbod op de overname van reisplatform Etraveli. De Europese Commissie blokkeerde de overname ter waarde van 1,6 miljard euro in 2023 en de op een na hoogste rechtbank van de Europese Unie oordeelde onlangs dat die beslissing terecht was. Maar volgens het moederbedrijf van Booking.com is de angst voor verminderde concurrentie in Brussel ongegrond.

Etraveli is via sites Gotogate en Mytrip een van de grootste aanbieders van platforms voor het boeken van een vlucht. De Europese Commissie was bang dat Booking na het inlijven van het Zweedse internetbedrijf nog dominanter wordt, omdat consumenten bij het plannen van een reis zo nog sneller bij het boekplatform voor hotels zouden uitkomen.

Booking stelt dat de overname van Etraveli op een ander vlak, namelijk het boeken van vluchten, de concurrentie juist zou hebben gestimuleerd. Het bedrijf vindt dat bij het beoordelen van fusies en overnames ook beter naar de voordelen van deals voor de markt moet worden gekeken.