TURIJN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft ook zijn tweede partij op de ATP Finals gewonnen en is dicht bij een plek in de halve finales. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in Turijn de Rus Daniil Medvedev in twee sets: 6-2 6-4.

Alcaraz won maandag zijn eerste wedstrijd overtuigend van de Amerikaan Frances Tiafoe. Medvedev rekende in zijn eerste partij af met de Italiaan Flavio Cobolli, die woensdagavond tegen Tiafoe speelt.

Tegen de Russische nummer 5 van de wereld begon Alcaraz wederom sterk; hij won de eerste set dankzij een dubbele break. Na een vroege break in de tweede set vroeg de zevenvoudig grandslamwinnaar na drie games om een medische time-out, waarin tape onder zijn rechterknie en om zijn linkerbovenbeen werd aangebracht. Hij kon door en serveerde de wedstrijd uit.

De Spanjaard, die de seizoensafsluiter met de acht beste tennissers van het afgelopen jaar nog nooit won, speelt vrijdag zijn laatste groepswedstrijd tegen Cobolli.