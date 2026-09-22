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Booking.com gaat telefoonnummers beter beschermen na datalek

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 13:37
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AMSTERDAM (ANP) - Booking.com gaat telefoonnummers van Nederlandse gebruikers binnenkort beter beschermen tegen misbruik. De boekingssite maakt het vanaf volgende week niet meer mogelijk om telefoonnummers van gebruikers buiten het platform te delen. De nummers zijn dan alleen nog beschikbaar op het platform zelf. Het bedrijf neemt deze maatregel om te voorkomen dat gebruikers de dupe worden van een datalek, zoals die bij Booking.com van afgelopen april.
In april werd bekend dat "onbevoegde derden" toegang hadden gekregen tot de boekingsinformatie bij Booking.com en dat het platform klanten hierover heeft geïnformeerd. Ook werden reserveringsdetails, e-mailadressen en telefoonnummers buitgemaakt. Het is nog altijd onbekend hoeveel klanten hierdoor zijn geraakt en hoe het incident kon gebeuren. Fraudedirecteur Pascal Mafait bij Booking.com zei dinsdag tijdens een evenement over cyberveiligheid in de reisbranche dat het onderzoek naar het lek nog loopt, maar wil niets kwijt over aantallen en de oorzaak.
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