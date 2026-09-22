ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank Zwolle ontruimd na brand in parkeergarage

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 13:53
anp220926142 1
Volg ons op Google Nieuws
ZWOLLE (ANP) - Het gerechtsgebouw in Zwolle wordt ontruimd nadat er brand is ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand zou zijn ontstaan in een technische ruimte.
Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. Uit voorzorg wordt de rechtbank wel ontruimd.
In Zwolle is op dinsdag het hoger beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eerd bezig. Een ANP-verslaggever bij die zaak meldt dat de zitting geschorst was voor een korte pauze toen de rechtbank werd ontruimd.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading