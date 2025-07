Booking.com ziet risico 'onnodige' massaclaims in het buitenland

AMSTERDAM (ANP) - Booking.com ziet het risico dat claimclubs in andere landen op ideeën komen door de massaclaim van de Consumentenbond tegen het bedrijf. Dat kan tot onnodige procedures leiden, heeft een woordvoerder van de hotelboekingssite gezegd tegen het ANP. Volgens hem is de claim gebaseerd op een onjuiste interpretatie van eerdere uitspraken.

De Consumentenbond bereidt samen met de stichting Consumenten Competition Claims een procedure voor omdat Booking jarenlang concurrentieregels zou hebben geschonden. De organisaties zeggen dat de schade tientallen tot honderden euro's per consument kan bedragen.

In 2024 oordeelde het Europese Hof van Justitie inderdaad dat de beperkingen die Booking oplegde aan hotels om lagere tarieven aan te bieden op hun eigen websites of op andere platforms onnodig waren en de concurrentie konden verminderen. Maar daarbij werd ook gezegd dat dergelijke clausules volgens de EU-wetgeving niet per se concurrentiebeperkend waren.