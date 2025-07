FT: Zelensky en Trump bellen vrijdag over stoppen wapenleveringen

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky belt vrijdag met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump over het opschorten van Amerikaanse wapenleveringen, meldt Financial Times. Ingewijden zeggen tegen de krant dat Zelensky het ook wil hebben over de mogelijke aanschaf van Patriot-raketten.

De VS besloten eerder deze week om de leveringen van munitie voor de luchtafweer, die was beloofd door de vorige president Joe Biden, stop te zetten, omdat de eigen voorraden te leeg zouden worden. Oekraïne reageerde verrast op die beslissing en ontbood de Amerikaanse plaatsvervangende ambassadeur.

Zelensky sprak vorige week nog met Trump op de NAVO-top en beiden spraken van een goed gesprek. Ook toen hadden ze het over de aankoop van Patriots, waar die luchtverdedigingsraketten onder Biden nog werden gedoneerd. Trump zei toen te gaan "kijken" of er een aantal beschikbaar konden worden gesteld.

Oekraïne is sterk afhankelijk van de Amerikaanse raketten voor de luchtafweer.