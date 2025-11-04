Bosch wil werktijden inkorten bij Duitse fabrieken om chiptekort

STUTTGART (ANP/DPA) - Bosch is van plan tijdelijk arbeidstijdverkorting door te voeren in twee van zijn fabrieken in Duitsland door een tekort aan chips. Dat meldde een woordvoerder van de grootste toeleverancier van auto-onderdelen ter wereld dinsdag.

In de fabrieken in Ansbach en Salzgitter vinden productieonderbrekingen plaats door een tekort aan componenten voor elektrische onderdelen. Om hier flexibel op te kunnen reageren, wil het bedrijf gebruikmaken van een speciale overheidsregeling waarbij werknemers naar huis worden gestuurd, maar hun baan niet verliezen. Afhankelijk van de productieplanning en verdere ontwikkelingen wil Bosch de komende weken gebruikmaken van het programma.

"Op dit moment geven we prioriteit aan het bedienen van onze klanten en het vermijden of minimaliseren van productiebeperkingen", aldus Bosch.

Kurzarbeit

De Duitse regeling waar Bosch gebruik van wil maken heet Kurzarbeit, een werktijdverkorting voor personeel voor wie tijdelijk minder werk is. De overheid betaalt daarbij een deel van het salaris. In Salzgitter zou deze regeling indien nodig kunnen worden toegepast op 300 tot 400 van de 1300 werknemers. Op de locatie in Ansbach zou het op piekmomenten ongeveer 650 van de ongeveer 2500 werknemers kunnen raken.

De stap heeft te maken met leveringsproblemen bij Nexperia, na een exportverbod dat China de Nijmeegse chipfabrikant oplegde uit onvrede over ingrepen van de Nederlandse regering.

China heeft na handelsoverleg met de Verenigde Staten afgelopen weekend beloofd dat de export van Nexperia-producten uit het Aziatische land kan worden hervat. Het gaat hier echter om uitzonderingen op de exportban waar bedrijven bij de Chinese regering om kunnen vragen, waardoor er nog onzekerheid blijft bestaan.