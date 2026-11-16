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Boskalis-eigenaar HAL mag bouwconcern VolkerWessels overnemen

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Investeerder HAL mag bouwconcern VolkerWessels inlijven op voorwaarde dat verschillende bedrijfsonderdelen worden afgestoten. Dat heeft de Autoriteit Markt & Consument (ACM) bepaald, waardoor VolkerWessels onder één dak komt met baggerconcern Boskalis.
VolkerWessels en Boskalis zijn beide grote spelers in Nederland als het gaat om aanbestedingen van grote infrastructuurklussen. De ACM vindt het belangrijk dat de deal niet ten koste gaat van de concurrentie. Boskalis heeft daarom toegezegd zijn belangen in de asfaltcentrales in Amsterdam, Rotterdam en Tiel te verkopen.
Ook zijn beide groot in de productie en het verwijderen van asfalt. VolkerWessels gaat echter zijn minderheidsbelang in freesbedrijf Aduco afstoten.
Daarnaast hebben ze allebei winlocaties van zand in het IJsselmeer. Om zorgen hierover weg te nemen is besloten dat VolkerWessels-dochter Mineralis niet door HAL wordt overgenomen, maar zelfstandig verdergaat.
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