Boskalis krijgt opdracht voor berging lekkende tanker

HULL (ANP) - Maritiem dienstverlener Boskalis heeft opdracht gekregen voor de berging van de Stena Immaculate, de lekkende tanker met kerosine voor de kust van het Britse Hull, heeft een woordvoerder gezegd. "We zijn volop aan het mobiliseren", aldus de zegsman.

De twee schepen die maandagochtend op de Noordzee op elkaar botsten, stonden dinsdag aan het begin van de nacht nog in brand. Volgens de woordvoerder van Boskalis is het containerschip in de loop van de nacht losgekomen van de tanker. "Dus die twee zitten niet meer in elkaar." Boskalis heeft volgens hem geen rol bij het bergen van het containerschip Solong.