Taiwan onderzoekt dumping van staal en bier door China

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Taiwan is begonnen met onderzoeken naar dumping van goedkoop staal en bier door China op de Taiwanese markt. De onderzoeken kunnen uitmonden in tegenmaatregelen, zoals extra invoerheffingen voor staalproducten en bier uit China. Taiwan heeft in het verleden al tarieven opgelegd aan goederen uit China, waaronder cement, chemicaliën en metaalproducten, vanwege dumping.

Volgens het Taiwanese ministerie van Financiën wordt onderzocht of sommige staalproducten uit China de binnenlandse industrie schaden door oneerlijke concurrentie. Bier dat in China wordt gemaakt, zal ook onderwerp zijn van een onderzoek, stelt het ministerie in een afzonderlijke verklaring. Volgens het ministerie wordt Chinees bier tegen kunstmatig lage prijzen naar Taiwan geëxporteerd, wat de binnenlandse industrie schaadt.

De onderzoeken dragen bij aan de toch al gespannen relatie tussen China en Taiwan. Beijing ziet Taiwan als een afvallige provincie en heeft gedreigd de Taiwanese democratie van 23 miljoen mensen ooit onder controle te krijgen, waarbij een invasie niet wordt uitgesloten.