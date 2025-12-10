Bouw van nieuwbouwwoning duurt steeds langer

DEN HAAG (ANP) - Het duurt steeds langer voordat nieuwbouwwoningen gereed zijn nadat de vergunning is afgegeven. Dit is vooral in stedelijke gebieden het geval, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. Dit komt deels doordat in stadsgebieden meer grote appartementencomplexen worden gebouwd en die kosten meer tijd om te bouwen.

Het duurt nu bijna twee jaar om een doorsnee woning op te leveren. In 2015 was dit bijna anderhalf jaar. Ook andere gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels, kosten meer tijd dan tien jaar geleden. Hier gaat het nu om gemiddeld 20 maanden, tegen 15 maanden tien jaar geleden.

De langere bouwtijd kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de bouw trager verlopen omdat er niet genoeg timmerlieden, metselaars, loodgieters en elektriciens zijn. Ook lopen bouwprojecten vertraging op doordat bouwmaterialen zoals staal, beton en isolatie vertraagd leverbaar zijn. Daarnaast zijn moderne woningen energiezuinig, gasloos of circulair, met zonnepanelen, warmtepompen en betere isolatie. Deze extra technieken maken de bouw technisch complexer en tijdrovender.

Noord-Holland

Volgens het CBS duurt het bouwen van een huis het langst in Noord-Holland, met gemiddeld 26 maanden. Daarna volgen Zuid-Holland (22 maanden) en Utrecht (21,5 maanden). In Overijssel is dit het kortst (15 maanden).

Nederland wil elk jaar 100.000 nieuwe huizen realiseren om het grote tekort aan woningen te verminderen, maar dit aantal wordt telkens niet gehaald.