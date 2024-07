Bouwbedrijf moet 1,8 miljoen betalen voor illegale hulp Krimbrug

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse leverancier van bouwmachines Dieseko moet de Staat bijna 1,8 miljoen euro betalen om illegale hulp bij de bouw van de Krimbrug. Die verbindt Rusland met het illegaal geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Door heimachines te leveren voor de bouw, schond het in Sliedrecht gevestigde bedrijf internationale sancties tegen Rusland die sinds 2014 golden.

Het Openbaar Ministerie heeft Dieseko de geldstraf opgelegd zonder dat daar een rechtszaak aan voorafging. Daarbij geldt 180.000 als boete. De overige 1,6 miljoen euro ziet het OM als de winst die Dieseko illegaal behaalde door mee te helpen aan de bouw van de Krimbrug.

In 2014 voerde de Europese Unie sancties in tegen Rusland die het verboden om in veel gevallen goederen of technische diensten te leveren aan personen of bedrijven op de Krim. Het OM noemt het kwalijk dat Dieseko tussen 2015 en 2016 toch heimachines leverde voor de bouw van de Krimbrug, omdat het bedrijf daarmee internationale sancties heeft genegeerd.