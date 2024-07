Delta Air Lines zakt op Wall Street na tegenvallende verwachting

NEW YORK (ANP) - Delta Air Lines behoorde donderdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij de sterke vraag naar vliegtickets. De nettowinst zakte echter met 30 procent door hogere kosten en lagere ticketprijzen.

Voor het huidige kwartaal voorziet Delta Air Lines opnieuw een recordomzet, maar de winstvoorspelling valt tegen. Volgens topman Ed Bastian zorgt het grote aanbod van stoelen, vooral in het goedkopere segment, voor een hevige prijzenslag onder luchtvaartmaatschappijen. Het aandeel werd 7,5 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 39.689 punten. De brede S&P 500-index steeg een fractie tot 5636 punten en techgraadmeter Nasdaq noteerde ook licht hoger op 18.660 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq sloten woensdag opnieuw op nieuwe recordstanden.