Bouwend Nederland hekelt bod JA21, BBB en SGP aan kabinet

ZOETERMEER (ANP) - Bouwend Nederland roept het minderheidskabinet op niet in te gaan op de brief van JA21, BBB en SGP. In die brief doen de partijen een aanbod tot samenwerking, maar daarvoor willen ze onder meer wel dat de stikstofaanpak van landbouwminister Jaimi van Essen wordt afgezwakt. Volgens de brancheorganisatie van bouwbedrijven is niemand gebaat bij uitstel of afstel van dat pakket.

"We zijn afgelopen jaren nog niet zo dicht bij een oplossing geweest", zegt voorzitter Arno Visser. Volgens Visser heeft iedereen er baat bij om uit de "stikstofimpasse" te komen.

"Maar het door de BBB letterlijk gedicteerde stikstofvoorstel brengt alles weer tot stilstand. Het is een 'offer you must refuse'. Dus: doe het niet!", zegt Visser.

De drie rechtse partijen zeggen in de brief bereid te zijn het belastingplan en alle begrotingen te steunen, maar dan moet er wel ruimte komen voor "brede lastenverlichting". Naast het afzwakken van het stikstofpakket, houden de partijen ook vast aan eerdere eisen op het gebied van asiel en medisch-ethische kwesties.