Bouwer BAM neemt belang in Droneview

BUNNINK (ANP) - BAM heeft een strategisch belang genomen in Droneview, een Nederlandse aanbieder van dronediensten voor de gebouwde omgeving. De bouwer en Droneview werken al jaren samen aan woningverduurzamingsprojecten, waarbij drones worden ingezet om woningcomplexen sneller, veiliger en nauwkeuriger in kaart te brengen.

De stap sluit aan bij de ambitie van BAM om digitalisering verder te versnellen. Dronetechnologie verhoogt volgens het bouwconcern de arbeidsproductiviteit en draagt deels bij aan het oplossen van het tekort aan technisch geschoolde medewerkers.

Volgens BAM worden drones steeds vaker ingezet, wat leidt tot een sterke stijging van de vraag naar deze dienstverlening en schaarste. Ook worden dronescans steeds breder ingezet binnen BAM, onder meer bij infrastructuurprojecten. Naast BAM gebruiken ook gemeenten en opdrachtgevers in vastgoed, infrastructuur en engineering de diensten van Droneview. Het bedrijf blijft na de participatie van BAM zelfstandig opereren.