OM waarschuwt opnieuw voor medicijnen van 'online-nepapothekers'

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft maandag tijdens een zitting tegen twee verdachten van illegale handel in geneesmiddelen opnieuw gewaarschuwd voor het online bestellen van medicijnen. "Als je buiten de gebaande wegen online medicijnen bestelt, weet je niet wat je koopt," aldus de officier van justitie. "Je weet niet wat je slikt en je weet niet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn."

In de zaak worden een 28-jarige en een 33-jarige man uit Breda verdacht van het illegaal verhandelen en vervoeren van een grote hoeveelheid geneesmiddelen. De dood van een 44-jarige vrouw leidde tot de vondst van de medicijnen. De vrouw werd op 1 april dood gevonden in haar huis in Voorburg.

Ze overleed na het slikken van medicijnen met nitazeen, een sterke pijnstiller die moeilijk te doseren is en hierdoor snel kan leiden tot een overdosis.

De dood van de vrouw wordt de mannen niet aangerekend, omdat niet is vast te stellen dat de dodelijke pil afkomstig is van een van deze twee verdachten, aldus justitie.