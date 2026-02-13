ECONOMIE
Bouwer Heijmans fors hoger op positief gestemd Damrak

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 17:57
AMSTERDAM (ANP) - Bouwer Heijmans was vrijdag een uitblinker op de Amsterdamse aandelenbeurs dankzij jaarcijfers die goed werden ontvangen door beleggers. Het algehele sentiment op het Damrak was eveneens positief na de forse koersverliezen een dag eerder.
Heijmans was koploper in de MidKap-index voor middelgrote bedrijven in Amsterdam met een stijging van meer dan 15 procent. Het bouwbedrijf zag de winst vorig jaar flink stijgen en verwacht daarnaast dat de "sterke" financiële prestaties in 2026 aanhouden. Branchegenoot BAM liftte mee in de MidKap met een winst van ruim 4 procent.
De AEX-index eindigde 0,6 procent hoger op 993,82 punten, na het verlies van ruim 2 procent een dag eerder. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1004,15 punten. De CAC 40 in Parijs verloor 0,4 procent, maar de beurzen in Frankfurt en Londen boekten winsten tot 0,4 procent.
